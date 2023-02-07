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اليورو يسجل 4.02.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يسجل 4.02.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يسجل 4.02.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٢:٢٩:٣٢ م، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء 7 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.51

فرنك سويسري 4.05

أسعار العملات أمام الريال، أمس:

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .درهم إماراتي 1.02.

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.06

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