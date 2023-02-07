العظمى 35 والصغرى 3.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 35 درجة في شرورة، و 32 درجة في نجران ووادي الدواسر، و31 درجة في جازان، و27 مكة المكرمة والقنفذة، و26 درجة في المدينة المنورة و 25 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف 3 درجات، وسكاكا وعرعر وتبوك 5، وحائل 6 درجات مئوية.

عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز أن تتأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية باستمرار الرياح النشطة التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك، “جبل اللوز وعلقان- الظهر”.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار التقرير إلى أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا سيستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

منها الحدود الشمالية.. الأرصاد يتوقع تساقط الثلوج الخفيفة على 3 مناطق

منها الشرقية والرياض.. الأرصاد يتوقع رياحًا نشطة وعواصف ترابية على 9 مناطق

منها الحدود الشمالية.. الأرصاد يتوقع تساقط الثلوج الخفيفة على 3 مناطق