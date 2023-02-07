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الكوارث والطوارئ التركية: انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال حتى الآن

الكوارث والطوارئ التركية: انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال حتى الآن

الكوارث والطوارئ التركية: انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال حتى الآن
١١:٣٦:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال، وأنه تلقت بلاغات بانهيار 11.302 مبنى لم يتم تأكيدها.

13.5 مليون شخص تأثروا جراء الزلزال وتوابعه

وأعلنت الحكومة التركية، أن ما لا يقل عن  13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه.

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3381 قتيلاً

في الوقت نفسه، كشفت السلطات التركية، أن حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا ارتفعت إلى 3381 قتيلاً وأكثر من 20 ألف إصابة، إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

52 ألفًا يقيمون في ملاعب ومراكز رياضية

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إنه تم إنقاذ 7840 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز للإيواء.

هزة ارتدادية جديدة تضرب وسط تركيا

وصباح اليوم، أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن هزة بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر.

221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا

فيما رصد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، أكثر من 221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا، مشيرًا إلى أن بعض السكان التركيين يخشون العودة إلى بيوتهم مرة أخرى خوفًا من هذه الارتدادات التي تعقب الزلزال المدمر الذي دمر البنايات وقتل المئات.

ضحايا بالآلاف إثر زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

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