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سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 812 قتيلاً

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 812 قتيلاً

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 812 قتيلاً
١١:٤٥:٢٢ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك في حصيلة غير نهائية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في المناطق الخاضة لسيطرة المعارضة، بأن عدد الضحايا في شمالي غربي البلاد بلغ 790 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 2200.

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العدد مرشح للارتفاع

وأشار الدفاع المدني، إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم. وأفاد بأن الزلزال دمر 210 أبنية بشكل كامل و520 بناء بشكل جزئي إضافة إلى آلاف الأبنية التي تصدعت.

وفي تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد الاثنين إلى 3 آلاف و381 قتيلًا.

وأفاد أورهان تتار المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر التابعة لـ “آفاد”، أن عدد المصابين بلغ 20 ألفًا و426، وأن منطقة تأثير الزلازل غطت مساحة تقارب 110 آلاف كيلو متر مربع.

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استمرار عمليات البحث بتركيا

وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مناطق الزلازل بكل الإمكانات المتوفرة، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن المباني المتضررة بسبب احتمالية حدوث هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 5 درجات.

وذكر أن عدد المباني المنهارة بلغ 5 آلاف و775 مبنى، وأن الإدارة تلقت بلاغات بانهيار 11 ألفًا و302 مبنى لم يتم تأكيدها.

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