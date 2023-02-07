الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. الدفاع المدني يخمد حريقًا بحي السلي في الرياض (صور)
سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 812 قتيلاً
بعد زلزال تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب هذه المناطق
الكوارث والطوارئ التركية: انهيار 5775 مبنى جراء الزلزال حتى الآن
نداء عاجل من الرئاسة التركية إلى جميع سكان المناطق المتأثرة بالزلزال
الحكومة التركية: 13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. الدفاع المدني يخمد حريقًا بحي السلي في الرياض (صور)

عاجل.. الدفاع المدني يخمد حريقًا بحي السلي في الرياض (صور)

عاجل.. الدفاع المدني يخمد حريقًا بحي السلي في الرياض (صور)
١١:٤٨:١١ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أخمد الدفاع المدني ‎بالرياض، فجر اليوم، حريقًا في ورشة بحي السلي، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي وقت سابق، اندلع حريق بأحد المحال بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية، وباشر الدفاع المدني إخماد الحريق، كما نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر “تويتر”.

الصورة

دون الكشف عن أسباب

وكشفت صور نشرها “الدفاع المدني” عن تدخل عناصر الدفاع المدني والتي نجحت بتوفيق الله في إخماد الحريق دون وقوع إصابات، بينما لم يتم الإعلان عن أسباب اندلاعه.

الصورة

إجراءات سلامة المنشآت

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشآت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

اقرأ أيضًا:

الدفاع المدني يباشر إخماد حريق في الأحساء (صور)

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأحساء الدفاع المدني السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
من هو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء الجديد؟

من هو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء الجديد؟

٠٧:١٠ م، الخميس، ٠٥ مايو ٢٠٢٢
عامل بلدية يعثر على “جثة متحللة” في ضباء (صورة)

عامل بلدية يعثر على “جثة متحللة” في ضباء (صورة)

١٢:٣٩ ص، الجمعة، ٢٥ يوليو ٢٠١٤
أمر اعتقال سعودي وزوجته تركا طفلتهما الرضيعة داخل سيارة لمشاهدة فيلم سينمائي بأمريكا

أمر اعتقال سعودي وزوجته تركا طفلتهما الرضيعة داخل سيارة لمشاهدة فيلم سينمائي بأمريكا

٠٩:١٠ ص، الأحد، ٢٠ أغسطس ٢٠١٧
بسبب ما حدث اليوم.. نزاع عسكري محتمل بالجانب الآخر من العالم

بسبب ما حدث اليوم.. نزاع عسكري محتمل بالجانب الآخر من العالم

٠٩:١٨ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *