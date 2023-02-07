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بعد زلزال تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب هذه المناطق

بعد زلزال تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب هذه المناطق

بعد زلزال تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب هذه المناطق
١١:٤٠:٢٦ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أفادت خدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بتسجيل زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر يضرب محيط جزر الكوريل في أقصى الشرق الروسي.

وفي كازاخستان، أفاد مركز رصد الزلازل بوقوع زلزال ثان جنوب شرقي البلاد على الحدود مع الصين بقوة 4.7 على مقياس ريختر.

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هزة أرضية تضرب نيويورك

وضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3.8 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، ولاية نيويورك بالولايات المتحدة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقعت الهزة على عمق ثلاثة كيلومترات، وكان مركزها عند خط عرض 42.856 شمالاً و78.776 غربًا بالقرب من بلدة ويست سينيكا شرق مدينة بوفالو.

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زلزال تركيا 

يأتي ذلك بعد يوم واحد من وقوع زلزال جنوبي تركيا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، فجر الاثنين، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأودى الزلزال في تركيا بحياة أكثر من 3 آلاف شخص، وأكثر من 1500 بسوريًا، وفقًا لأحدث الأرقام.

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