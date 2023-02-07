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الحكومة التركية: 13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه

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الحكومة التركية: 13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه

الحكومة التركية: 13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه

الحكومة التركية: 13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه
١١:١٥:١٧ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن  13.5 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر من الزلزال وتوابعه.

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3381 قتيلاً

في الوقت نفسه، كشفت السلطات التركية، أن حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا ارتفعت إلى 3381 قتيلاً، مبينة أنه تم تسجيل إصابة ما يزيد على 20 ألف إصابة، إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

52 ألفًا يقيمون في ملاعب ومراكز رياضية

في الوقت نفسه، كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أنه تم إنقاذ 7840 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز للإيواء.

هزة ارتدادية جديدة تضرب وسط تركيا

وصباح اليوم، أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن هزة بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا ، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر.

221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا

فيما رصد المركز الأوروبي لرصد الزلازل، أكثر من 221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا، مشيرًا إلى أن بعض السكان التركيين يخشون العودة إلى بيوتهم مرة أخرى خوفا من هذه الارتدادات التي تعقب الزلزال المدمر الذي دمر البنايات وقتل المئات.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر، حيث تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

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