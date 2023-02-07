لوجود خلل يؤدي لكارثة.. “التجارة” تستدعي 694 مركبة من هذا النوع

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أنها قررت استدعاء 694 مركبة، لوجود خلل قد يؤدي لكارثة لا تُحمد عقباها.

استدعاء 694 مركبة من نوع “لينكون- فورد”

وأوضحت أنها استدعت 694 مركبة من نوع “لينكون- فورد” لوجود خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء عند عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف أو عند عرض كاميرا 360 درجة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

الاستدعاء يشمل هذه الطرازات

وأضافت أن الاستدعاء يشمل؛ كلاً من الطرازات “لينكون افياتور” موديل 2020-2022، و”لينكون كورسير” من موديل 2022، و”فورد اكسبلورر” موديل 2020-2023.

ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم أثناء السير، وحفظًا لحقوقهم.

وأهابت “التجارة” بمُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء، من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة وبشكل مجاني.

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