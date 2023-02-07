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عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا إلى 3381 ونحو 20 ألف جريح
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عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا إلى 3381 ونحو 20 ألف جريح

عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا إلى 3381 ونحو 20 ألف جريح

عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا إلى 3381 ونحو 20 ألف جريح
١٠:٢٧:٠١ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات التركية، أن حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا ارتفعت إلى 3381 قتيلاً، وعدد الجرحى إلى 20.426.

وأوضحت -حسب “سكاي نيوز” – أنه تم تسجيل إصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

في الوقت نفسه، كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أنه تم إنقاذ 7840 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن.

52 ألفًا يقيمون في ملاعب ومراكز رياضية

وأكد أن ما لا يقل عن 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز للإيواء.

هزة ارتدادية جديدة تضرب وسط تركيا

كما أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، صباح اليوم، عن هزة بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا ، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر.

221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا

في الوقت نفسه كشف المركز الأوروبي لرصد الزلازل، أنه تم رصد أكثر من 221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا، مشيرًا إلى أن بعض السكان التركيين يخشون العودة إلى بيوتهم مرة أخرى خوفا من هذه الارتدادات التي تعقب الزلزال المدمر الذي دمر البنايات وقتل المئات.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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