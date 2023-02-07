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أبرزها رقم 4.. الوجبات المفضلة لأهم 12 عضوًا في جسم الإنسان

أبرزها رقم 4.. الوجبات المفضلة لأهم 12 عضوًا في جسم الإنسان

أبرزها رقم 4.. الوجبات المفضلة لأهم 12 عضوًا في جسم الإنسان
١٠:٣٤:٠١ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبقى جملة “العقل السليم في الجسم السليم”، من أهم قواعد التغذية الصحية التي ينبني عليها تحديد النظام الغذائي لكافة أعضاء الجسم.

الوجبات المفضلة لأهم 12 عضوًا في الجسم

وعلى حسابها في “تويتر”، أوضحت صفحة “صحتك حياتك” والمتخصصة في نشر الدليل الغذائي لحياة صحية سليمة، أنه حسب خبراء التغذية فإن الوجبات المفضلة لأهم 12 عضوًا في جسم الإنسان، تتلخص في الآتي:

1 – القلب، ووجبته المفضلة التفاح.

2 – الكبد، ووجبته المفضلة العنب والتمر.

3 – جهاز المناعة، ووجبته المفضلة الثوم.

4 – الدم، ووجبته المفضلة البنجر الأحمر.

5 – الكلى، تحب وجبة الفاصوليا والماء.

6 – المعدة، ووجبتها المفضلة البطاطا.

7 – البنكرياس، ووجبته المفضلة الترمس.

8 – العضلات، ووجبتها عصير الجزر.

10 – الجهاز العصبي ووجبته القمح.

11 – الأمعاء، ووجبتها الألبان ومنتجاتها.

12 – المفاصل، ووجبتها البرغل وزيت الزيتون.

في الوقت نفسه، أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية التغذية الصباحية للطفل، موضحًا أنها تمد الطفل بالطاقة طوال اليوم، مبينًا في تغريدة له: “إنها تمدّه بالطاقة، شجّع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميًا”.

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الكلمات الدلالية:
النظام الغذائي الوجبات المفضلة جسم الإنسان صحة وتغذية مجلس شؤون الأسرة

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