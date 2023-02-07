بعد 24 ساعة من الزلزال.. تركيا: إنقاذ 6445 شخصًا من تحت الأنقاض

تواصل – وكالات:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم، إنقاذ 6 آلاف و445 شخصًا من تحت الأنقاض جراء الزلزال ضرب جنوبي البلاد فجر أمس الاثنين.

وقال أورهان تتار، المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ، إن عدد الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 6 آلاف 445 شخصًا.

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إنقاذ 6 أشخاص بينهم طفل

في غضون ذلك، تمكنت فرق البحث اليوم من إنقاذ 6 أشخاص بينهم طفل من تحت أنقاض المباني المنهارة بفعل الزلزال في ولايات هطاي، ودياربكر وقهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

وفي مدينة إسكندرون التابعة لولاية هطاي تمكنت فرق البحث من إنقاذ 4 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من تحت أنقاض بناء مكون من 5 طوابق.

وأفاد مراسل وكالة “الأناضول” الثلاثاء، أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة في المباني الواقعة بمنطقة قره أوغلان أوغلو حيث يوجد المبنى المهدم.

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إنقاذ شخص بعد 27 ساعة من الزلزال

وفي ولاية دياربكر، أنقذت الفرق شخصًا مصابًا بجروح يبلغ من العمر 30 عامًا بعد 27 ساعة من بقائه تحت الأنقاض. وتم نقل “محمد بكيانك” إلى المستشفى من قبل الفرق الطبية.

وفي قهرمان مرعش، أنقذت فرق البحث “رميساء يالتشينكايا” ( 24 عامًا) ، من حطام مبنى سكني مكون من 7 طوابق بعد 27 ساعة من وقوع الزلزال.

وأوضح مراسل “الأناضول” أن فرق الانقاذ تمكنت بعد حوالي 11 ساعة من العمل المتواصل من إنقاذ يالتشينكايا من تحت الأنقاض وهي بصحة جيدة، حيث نقلت إلى المستشفى.

وضرب زلزال، فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرًا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأودى الزلزال في تركيا بحياة أكثر من 2900 شخص، وأكثر من 1500 بسوريا، وفقًا لأحدث الأرقام.