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هاشتاق “عنا البلاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم لا تُهلكنا بعذابك”
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هاشتاق “عنا البلاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم لا تُهلكنا بعذابك”

هاشتاق “عنا البلاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم لا تُهلكنا بعذابك”

هاشتاق “عنا البلاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم لا تُهلكنا بعذابك”
١٠:٠٤:١٨ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “عنا البلاء” الترند في المملكة، صباح اليوم، وسط تغريدات عديدة مدعمة بالصور والفيديوهات للأوضاع في سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر.

وقال أحد المغردين: اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرًا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين، اللهم آمين يارب العالمين.

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أدعية مؤثرة 

وأضاف آخر: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك بنو عبيدك، نَواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل.

وتابع أحد المغردين: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. واجعلهم من الشهداء.

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وتمنى مغرد الرحمة لجميع المصابين بالزلزال: “اللهم ارحم والطف بعبادك المستضعفين في مصابهم بالزلزال وارحم ضعفهم وقله حيلتهم اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن يارب العالمين”.

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زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

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وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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