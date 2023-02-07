خدمة اليوم.. كيف يمكن لمستفيدي الضمان رفع شكوى للنظر في نقص مبلغ المعاش؟

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، الخطوات التي تُمكّن مستفيدي الضمان المطوَّر من رفع شكوى للنظر في نقص مبلغ المعاش

عوارض تحديد قيمة المعاش الشهري

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن لمستفيدي الضمان المطوَّر رفع شكوى للنظر في نقص مبلغ المعاش.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن تحديد قيمة المعاش الشهري يخضع للمراجعة الشهرية ويتأثر بأي تغيير يعرض على حالة الأسرة، مثل:

1- تغيير في الأصول والممتلكات.

2 – نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة.

3 – تغيير دخل أحد أفراد الأسرة “وجود وظيفة أو ترك وظيفة”.

وأضاف أنه عند تحقق المستفيد من وجود نقص في مبلغ المعاش يمكنه رفع شكوى مالية للنظر في مبلغ المعاش، وذلك في مدة “30”يومًا من تاريخ 10 من كل شهر ميلادي بعد إيداع المعاش.

توضيح مهم بشأن تفعيل أيقونة الشكوى المالية

في الوقت نفسه، أوضح الضمان الاجتماعي أن أيقونة الشكوى المالية لا يتم تفعيلها إلا بعد إيداع الدفعة، مبينًا أنه لن يتم تفعيل أيقونة الشكوى المالية إلا بعد إيداع الدفعة ولمدة 30 يومًا من إيداع الدفعة، أما إذا كانت دفعة قديمة فلا تظهر الأيقونة لأن المدة المسموح بها قد انتهت.

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