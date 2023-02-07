استغرق بناؤه نصف قرن.. زلزال تركيا يدمر مسجدًا تاريخيًا

تواصل – فريق التحرير:

تعرض مسجد تاريخي في تركيا، للانهيار جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر أمس.

وأظهرت صور متداولة تعرض مسجد “يني جامع” (الجامع الجديد أو جامع والدة السلطان) في ملاطية لدمار كبير، حيث تهدمت غالبية جدرانه مخلفة كومة من الركام حوله.

ويقع المسجد في إسطنبول، مقابل سوق مصر بمنطقة أمين أونو. وقد بني بأمر من صفية، والدة السلطان محمد الثالث، وزوجة السلطان مراد الثالث.

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نصف قرن من البناء

وبدأ وضع الأساسات للمسجد عام 1597، وأكتمل بناؤه عام 1663، وافتتح للعبادة في عام 1665، وقد وضع تصميمه المهندس المعماري “داود آغا” وهو أحد تلامذة المهندس العثماني الشهير “سنان”، لكنه توفي قبل أن يتم الانتهاء من بنائه، فحل محله المهندس “أحمد شاوشو”.

ولهذا فقد تأثر الجامع بمختلف التصاميم المعمارية العثمانية نظرًا لطول فترة بنائه، وفقًا لموقع “ترك برس”.

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وتعلو المسجد 66 قبة بترتيب هرمي، ومأذنتان تحتوي كلا منهما على 3 شرفات، ويبلغ قطر القبة الرئيسية 36 مترًا، يحيط بها 4 أنصاف قباب، وباقي القباب صغيرة الحجم، محتذيًا بهذا تصميم مسجد “شيهزاده” الذي صممه المعماري “سنان”، وكما هو الحال بالنسبة لبقية مساجد إسطنبول، فقد احتوى على فناء كبير في جانبه الغربي.

يأخذ المسجد شكلًا مربعًا، بمساحة 41*41 متر مربع، وقد تم جلب الكتل الحجرية المستخدمة في بناء المسجد من جزيرة رودوس.