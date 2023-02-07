فقدان لاعبين في زلزال تركيا.. ماذا قال محمد صلاح ورياض محرز عن الفاجعة؟

تواصل – فريق التحرير:

أثار الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا أمس وأسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص في تركيا وسوريا، ردود فعل تضامنية من جانب لاعبي كرة القدم.

وكتب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا.

تعازيّ في الأرواح التي فقدت وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين”.

وكتب الدولي الجزائري رياض محرز، عبر حسابه في “تويتر”: “كلنا معكم” وأرفق تدوينته بعلمي سوريا وتركيا.

وغرد لاعب ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش: “تركيا وسوريا” وأرفق تغريدته برمز تعبيري.

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عزاء ريال مدريد وأتليتكو مدريد

وأصدر نادي ريال مدريد بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: “يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حاليًا نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية”، مضيفًا: “ينقل نادينا تعازيه ومودته لأقارب القتلى”.

وكتب نادي أتلتيكو مدريد عبر حسابه في “تويتر”: “بحزن عميق وحسرة بالغة يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بتعازيه الحارة لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومناطق أخرى، متمنيًا، إدارة ولاعبين، تعافي المصابين”.

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فقدان لاعبين في الزلزال

في الأثناء، كشفت صحيفة “ستار” التركية، أن كريستيان أتسو، لاعب منتخب غانا وفريق هاتاي سبور بالدوري التركي، مفقود تحت الأنقاض حتى الآن دون معلومات عنه، بعد الزلزال المدمر أمس.

وذكر الصحفي الغاني، ساديك آدامز،أن كريستيان أتسو، كان متواجدًا في الطابق التاسع من مبنى تعرض للانهيار جراء الزلزال في تركيا.

وكشف أن أتسو كان متواجدًا رفقة 9 لاعبين آخرين، في المبنى نفسه، ومسؤولين اثنين، حيث تم إنقاذ 3 لاعبين ومسؤول واحد.

وأشار إلى أن مسؤولي نادي هاتاي سبور موجودون في موقع المبنى المنكوب مع استمرار البحث عن المفقودين.