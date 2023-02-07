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تركيا: 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز رياضية

تركيا: 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز رياضية

تركيا: 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز رياضية
٠٩:١٣:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن ما لا يقل عن 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال يقيمون حاليًا في ملاعب ومراكز.

وأوضح في تصريحات له، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 2921 قتيلًا وإصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال، مؤكدًا أنه تم إنقاذ 7840 شخصًا من تحت الأنقاض حتى الآن.

هزة ارتدادية جديدة تضرب وسط تركيا

كما أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، صباح اليوم، عن هزة بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا ، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر.

221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا

في الوقت نفسه كشف المركز الأوروبي لرصد الزلازل، أنه تم رصد أكثر من 221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا.

وأوضح في آخر تقرير له، أن ما لا يقل عن 221 هزة ارتدادية، وقعت حتى الآن بعد زلزال تركيا، مشيرًا إلى أن بعض السكان التركيين يخشون العودة إلى بيوتهم مرة أخرى خوفًا من هذه الارتدادات التي تعقب الزلزال المدمر الذي دمر البنايات وقتل المئات.

وتشير الإحصاءات إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض، حيث كان النصيب الأكبر من التضرر بالزلازل والهزات لقرى ومدن في حلب وإدلب واللاذقية وحماة.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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