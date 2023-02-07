الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في جنوب تركيا إلى 3381 ونحو 20 ألف جريح
هاشتاق “عنا البلاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم لا تُهلكنا بعذابك”
بعد 24 ساعة من الزلزال.. تركيا: إنقاذ 6445 شخصًا من تحت الأنقاض
خدمة اليوم.. كيف يمكن لمستفيدي الضمان رفع شكوى للنظر في نقص مبلغ المعاش؟
استغرق بناؤه نصف قرن.. زلزال تركيا يدمر مسجدًا تاريخيًا
فقدان لاعبين في زلزال تركيا.. ماذا قال محمد صلاح ورياض محرز عن الفاجعة؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد تدشينها.. أبرز 17 خدمة تقدمها المنصة الوطنية للتأهيل الاجتماعي

بعد تدشينها.. أبرز 17 خدمة تقدمها المنصة الوطنية للتأهيل الاجتماعي

بعد تدشينها.. أبرز 17 خدمة تقدمها المنصة الوطنية للتأهيل الاجتماعي
٠٩:٢٦:٤٢ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنصة الوطنية للتأهيل والتوجيه الاجتماعية، والتي تعد نقطة التقاء بين الوزارة والمستفيدين.

وتقدم المنصة الجديدة، التي تم تدشينها أمس، نحو 121 خدمة للمستفيدين، وتعمل على تسهيل الخدمة للشرائح المستفيدة بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

أبرز الفئات المستهدفة

وفي مقدمة الفئات المستهدفة ما يلي:

1- كبار السن.

2- فاقد أحد الأبوين أو كليهما.

3- الأحداث.

4- ذوو الإعاقة.

5-المراكز الأهلية.

 الخدمات المقدمة

كما أن من بين الخدمات التي ستقدمها المنصة الجديدة ما يلي:

1- خدمة تقييم الإعاقة.

2- خدمة طلب إصدار مشهد إعاقة.

3- خدمة طباعة بطاقة تعريفية بالإعاقة فيما يخص ذوي الإعاقة.

4- خدمات التقديم على برنامج الأسر الكافلة.

5- طلب الاستضافة لدى أسرة صديقة.

6- خدمة طلب ابتعاث والمواصلات والنقل المدرسي.

7- خدمات الحساب الاستثماري.

8- طلب تسديد الرسوم الدراسية.

9- طلب إعانة الزواج للأيتام.

10- طلب إعانة لأسرة كافلة.

11- طلب إعانة للمستفيدين المحلقين بمؤسسة إخاء.

12- طلب إصدار الأوراق الثبوتية.

13- طلب صرف المكافأة الشهرية للأيتام.

14- خدمة طلب التسجيل بدور الرعاية لكبار السن.

15- خدمة تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين.

16- خدمة طلب الإعانة المالية للأجهزة الطبية المعينة.

17- بطاقة امتياز لكبار السن للحصول على الخدمات والامتيازات للمسنين.

اقرأ أيضًا:

مدير الموارد البشرية بالحدود الشمالية يكرم الإدارات لتحقيق مستهدفات 2022

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اخبار السعودية الآن السعودية المملكة المنصة الوطنية للتأهيل الموارد الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد .. المزن الركامي يرسم لوحة فنية بديعة جنوب جدة

شاهد .. المزن الركامي يرسم لوحة فنية بديعة جنوب جدة

٠٩:١٤ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
مكة.. تدشين أكبر منجم للذهب في المملكة الأسبوع المقبل

مكة.. تدشين أكبر منجم للذهب في المملكة الأسبوع المقبل

٠٢:٣٦ م، السبت، ٢٢ أبريل ٢٠١٧
الأحد المقبل.. «المالية» تعلن تقرير الربع الثاني للميزانية العامة

الأحد المقبل.. «المالية» تعلن تقرير الربع الثاني للميزانية العامة

٠١:٢٩ ص، الجمعة، ١١ أغسطس ٢٠١٧
باستخدام «ساطور».. ملثم يقتحم صيدلية ويسرق «الكاشير» بالرياض (فيديو)

باستخدام «ساطور».. ملثم يقتحم صيدلية ويسرق «الكاشير» بالرياض (فيديو)

٠٦:١٥ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *