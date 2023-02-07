بعد تدشينها.. أبرز 17 خدمة تقدمها المنصة الوطنية للتأهيل الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنصة الوطنية للتأهيل والتوجيه الاجتماعية، والتي تعد نقطة التقاء بين الوزارة والمستفيدين.

وتقدم المنصة الجديدة، التي تم تدشينها أمس، نحو 121 خدمة للمستفيدين، وتعمل على تسهيل الخدمة للشرائح المستفيدة بشكل رقمي، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

أبرز الفئات المستهدفة

وفي مقدمة الفئات المستهدفة ما يلي:

1- كبار السن.

2- فاقد أحد الأبوين أو كليهما.

3- الأحداث.

4- ذوو الإعاقة.

5-المراكز الأهلية.

الخدمات المقدمة

كما أن من بين الخدمات التي ستقدمها المنصة الجديدة ما يلي:

1- خدمة تقييم الإعاقة.

2- خدمة طلب إصدار مشهد إعاقة.

3- خدمة طباعة بطاقة تعريفية بالإعاقة فيما يخص ذوي الإعاقة.

4- خدمات التقديم على برنامج الأسر الكافلة.

5- طلب الاستضافة لدى أسرة صديقة.

6- خدمة طلب ابتعاث والمواصلات والنقل المدرسي.

7- خدمات الحساب الاستثماري.

8- طلب تسديد الرسوم الدراسية.

9- طلب إعانة الزواج للأيتام.

10- طلب إعانة لأسرة كافلة.

11- طلب إعانة للمستفيدين المحلقين بمؤسسة إخاء.

12- طلب إصدار الأوراق الثبوتية.

13- طلب صرف المكافأة الشهرية للأيتام.

14- خدمة طلب التسجيل بدور الرعاية لكبار السن.

15- خدمة تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين.

16- خدمة طلب الإعانة المالية للأجهزة الطبية المعينة.

17- بطاقة امتياز لكبار السن للحصول على الخدمات والامتيازات للمسنين.

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