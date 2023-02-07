انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 198 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 7 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 226.22 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.37 ريال.

عيار 21 يسجل 197.94 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.94 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.66 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.96 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.11 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7035 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1584 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226.215 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 22 نحو 207.87 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.43 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.08 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.28 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.38 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7052 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1587 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226,767 ريال.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب تهوي لأدنى مستوى منذ شهر