هاشتاق “موت الغفلة” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم لا تفجعنا بمن نحب”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “موت الغفلة” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون صورًا وفيديوهات مبكية من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا أمس.

وقال أحد المغردين: اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل، ومن حزن القلب وحَرقة الشعور.. اللهم لا تفجعنا بمن نحب، اللهم احسن خاتمتنا، وأجرنا من مَوت الغفلة، ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين.

أدعية صباحية

وأضاف آخر: “اللهم إني استودعتك لحظة خروج روحي، فثبت قولي بـ”لا إله إلا الله” يوم ترفع الروح إليك، اللهم نور قبري حين يبات جسدي فيه، واغفر جميع ذنوبي، وأكرم نزلي وسخر لي من يحسن ذكري ويدعو لي بعد انقطاع عملي دون ملل، واجعل الجنة مقريّ يارب، اللهم أجرني من موت الغفلة.

وتابع ثالث: “حجم الزلزال كبير ولكن حجم الرسالة أكبر بكثير.. لا أعتقد أن هناك شخصًا أصابه الخوف أكثر من اليوم، وتوقع الموت في أي لحظة غنيًا كنت أو فقيراً، جميعًا دون تمييز شعرنا نفس الشعور للحظات هذه الرسالة من الله عز وجل.. اللهم أجرنا من موت الغفلة ولا تأخذنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا”.

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زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.