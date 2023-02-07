حتى الساعة.. رصد أكثر من 221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد أكثر من 221 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا.

وأوضح في آخر تقرير له، أن ما لا يقل عن 221 هزة ارتدادية، وقعت حتى الآن بعد زلزال تركيا، مشيرًا إلى أن بعض السكان التركيين يخشون العودة إلى بيوتهم مرة أخرى خوفا من هذه الارتدادات التي تعقب الزلزال المدمر الذي دمر البنايات وقتل المئات.

هزة ارتدادية جديدة تضرب وسط تركيا

في الوقت نفسه، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، صباح اليوم، عن هزة بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر.

2921 قتيلاً في تركيا

وكانت السلطات التركية قد أعلنت عن سقوط أكثر من 2921 قتيلاً وإصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال، وإنقاذ أكثر من 7000 شخص من تحت الأنقاض بعد الزلزال حتى الآن، فينا تم توزيع 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال على مراكز إيواء.

1504 قتلى في سوريا

بينما أعلنت سوريا عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي وقع فجر الاثنين ومركزه جنوب تركيا، إلى 1504 والمصابين إلى 3548، بحسب آخر إحصائية معلنة، وفقًا لـ”العربية”.

وتشير الإحصاءات إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض، حيث كان النصيب الأكبر من التضرر بالزلازل والهزات لقرى ومدن في حلب وإدلب واللاذقية وحماة.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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