بالأرقام.. لماذا يُعدّ زلزال تركيا الأشد خطورة؟ العلماء يجيبون

تواصل – وكالات:

قدر علماء الزلازل، أن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر أمس الاثنين قد يكون أحد أكثر الزلازل تسببًا في وقوع ضحايا خلال السنوات العشر الماضية.

وأعلنت السلطات التركية، صباح اليوم، سقوط أكثر من 2921 قتيلاً وإصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

كما تم إنقاذ أكثر من 7000 شخص من تحت الأنقاض بعد الزلزال حتى الآن، فينا تم توزيع 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال على مراكز إيواء، وفقًا لـ”فرانس برس”.

وفي سوريا، ارتفع عدد القتلى جراء الزلازل في عموم البلاد إلى 1504 والمصابين إلى 3548.

مركز زلزال شرق المتوسط؟

وتسبب الزلزال في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية.

وكان مركز الزلزال على عمق نحو 18 كيلومترًا عند فالق شرق الأناضول، حيث أطلق موجات باتجاه الشمال الشرقي، مما تسبب في حدوث دمار في وسط تركيا وسوريا.

وخلال القرن العشرين، لم يتسبب فالق شرق الأناضول في نشاط زلزالي كبير.

وقال روجر موسون، الباحث الفخري في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية “إذا تتبعنا الزلازل (الكبيرة) التي سجلتها مقاييس الزلازل، فلن نجد شيئًا يذكر”.

ولم تسجل المنطقة سوى ثلاثة زلازل فقط بقوة 6 درجات منذ عام 1970، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. لكن في عام 1822، تعرضت المنطقة لزلزال بقوة سبع درجات، مما أدى إلى مقتل نحو 20 ألف شخص.

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ما مدى قوة الزلزال؟

بلغ متوسط الزلازل التي تتجاوز قوتها 7 درجات أقل من 20 زلزالاً على مر التاريخ، مما يجعل زلزال الأمس حدثًا خطيرًا، وفق موقع “سكاي نيوز عربية”.

بالمقارنة مع الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا في عام 2016 بقوة 6.2 درجة وأودى بحياة نحو 300 شخص، فإن الطاقة المنبعثة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تزيد بمقدار 250 مرة عن الزلزال الأول، وفقًا لجوانا فور والكر رئيسة كلية لندن الجامعية للحد من المخاطر والكوارث.

لم يسجل نفس قوة زلزال شرق المتوسط سوى زلزالين فقط من أكثر الزلازل فتكا في الفترة من 2013 إلى 2022.

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لماذا كان شديد الخطورة؟‭

‬صدع شرق الأناضول هو خط زلزالي عبارة عن كسر في الصخور يؤدي إلى انزلاقات زلزالية تتدافع بموجبها ألواح صخرية صلبة على امتداد خط الصدع الرأسي، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط حتى تنزلق إحداها في النهاية في حركة تفضي إلى إطلاق قدر هائل من الطاقة التي يمكن أن تتسبب في حدوث زلزال.

ربما يكون صدع سان أندرياس في كاليفورنيا أشهر هذه الصدوع في العالم، ويحذر العلماء منذ وقت طويل من احتمال وقوع زلزال كارثي هناك.

وبدأ وقوع الزلزال التركي السوري على عمق ضحًل نسبيًا، وبحسب ديفيد روثيري عالم جيولوجيا الكواكب في الجامعة المفتوحة ببريطانيا: “ربما كان الاهتزاز على سطح الأرض أشد من تأثير زلزال على مستوى أعمق بنفس القوة عند المصدر”.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أعلن ليل الثلاثاء، أن زلزالاً قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا. وأضاف أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط.