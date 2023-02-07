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“المسند” يرد على خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل 3 أيام.. ماذا قال؟

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“المسند” يرد على خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل 3 أيام.. ماذا قال؟

“المسند” يرد على خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل 3 أيام.. ماذا قال؟

“المسند” يرد على خبير توقع زلزال تركيا بتفاصيله قبل 3 أيام.. ماذا قال؟
٠٧:٤٤:٠٧ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لم يتوقف الجدل حول تغريدة لباحث هولندي توقع فيها قبل أيام حدوث زلزال تركيا “عاجلاً أم آجلاً” والدول التي ستصيبها أضراره.

وانتشرت تغريدة الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل، فرانك هوجيربيتس، على “تويتر” على نطاق واسع في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر أمس، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

وكتب هوجيربيتس “عاجلاً أم آجلاً، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان).

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التنبؤ بوقت وموقع وقوة الزلزال لا يمكن علميًا

وعلق الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا في سلسلة تغريدات على توقع الخبير الهولندي بحدوث زلزال تركيا، قائلاً: “التنبؤ بوقت، وموقع، وقوة الزلزال على وجه التحديد لا يمكن علميًا، ولكن العلماء يستطيعون معرفة مواقع الزلازل عادة، ومن خلال السجلات التاريخية الجيولوجية للمنطقة يمكن تحديد موقع الزلزال على وجه التقريب لا التحديد، ومن الممكن تحديد قوة الزلزال بشكل احتمالي، وكذلك الزمان بشكل احتمالي”.

وذكر: “على سبيل المثال: يستطيع العلماء ـ وبناء على السجلات التاريخية من بيانات مسجلة ـ أن يقولوا: المنطقة الفلانية ستشهد أقوى زلزال مثلاً 6 درجات، وذلك في غضون 30 سنة قادمة تقريباً (هكذا هي التوقعات المبنية فقط على البيانات الإحصائية الاحتمالية من متوسط معدل الأحداث التاريخية)”.

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لماذا لم يخبرنا بالزلازل الماضية؟

واستدرك المسند، قائلاً: “أما بالنسبة لتنبؤات الهولندي فرانك هوجربيتس فاسألوه عن: الزلازل الماضية لماذا لم يخبرنا بها؟‼️ واسألوه عن الزلازل القادمة متى؟ وأين؟ وكيف ستقع؟ باختصار لا أحد يعلم بوقت، ومكان، وقوة، وشدة الزلزال بـ (التحديد)، لا إنسان، ولا جان، ولا حيوان.. (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله) .. انتهى”.

وضرب زلزال فجر الاثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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