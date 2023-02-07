عاجل.. ارتفاع عدد قتلى الزلزال في سوريا إلى 1504

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع عدد قتلى الزلزال في سوريا إلى 1504 والمصابين إلى 3548، بحسب آخر إحصائية معلنة، وفقًا لـ”العربية”.

وقبل قليل أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي عن هزة بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا قبل قليل، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر.

2921 قتيلاً في تركيا

وكانت السلطات التركية قد أعلنت عن سقوط أكثر من 2921 قتيلاً وإصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

كما تم إنقاذ أكثر من 7000 شخص من تحت الأنقاض بعد الزلزال حتى الآن، فينا تم توزيع 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال على مراكز إيواء.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

اقرأ أيضًا:

4 مهام لفريق الولايات المتحدة للتعامل مع الخسائر التي سببها زلزال تركيا وسوريا

بعد زلزال تركيا.. 150 هزة أرضية بدولة عربية

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا الزلزال

تركيا.. ارتفاع عدد ضحايا الزلازل إلى 1762 وأكثر من 12 ألف مصاب

شاهد.. خروج 4 أحياء من تحت الأنقاض في زلزال تركيا

عمرها 3 آلاف عام.. انهيار قلعة غازي عنتاب في تركيا جراء الزلزال المدمر (فيديو)

مشهد لم تره من قبل.. زلزال سوريا الأقوى منذ ألف عام (فيديو)

شاهد.. مقابر جماعية لدفن ضحايا زلزال سوريا

“يخرج الحي من الميت”.. تلد طفلها وتفارق الحياة في زلزال سوريا (فيديو)