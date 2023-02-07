بهذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله – على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع تساقط أمطار على أقصى الحدود الشمالية من المملكة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض تدريجي في الحرارة على المنطقة الشمالية فالغربية فالوسطى والشرقية.

تساقط الثلوج الخفيفة على 3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد– بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية باستمرار الرياح النشطة التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك، “جبل اللوز وعلقان- الظهر”.

انخفاض في درجات الحرارة

وأشار التقرير إلى أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا سيستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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