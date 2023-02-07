عاجل.. زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب وسط تركيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي عن هزة بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا قبل قليل، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر.

2921 قتيلاً في تركيا

وكانت السلطات التركية قد أعلنت عن سقوط أكثر من 2921 قتيلاً وإصابة ما يزيد على 15 ألفًا إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

كما تم إنقاذ أكثر من 7000 شخص من تحت الأنقاض بعد الزلزال حتى الآن، فينا تم توزيع 52 ألفًا من المنكوبين جراء الزلزال على مراكز إيواء.

1440 قتيلاً في سوريا

بينما أعلنت سوريا سقوط أكثر من 1440 قتيل، وآلاف المصابين، جراء الزلزال الذي وقع فجر الاثنين ومركزه جنوب تركيا.

وتشير الإحصاءات إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

وكان النصيب الأكبر من التضرر بالزلازل والهزات لقرى ومدن في حلب وإدلب واللاذقية وحماة.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر أمس.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.