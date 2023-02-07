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بعد زلزال تركيا.. 150 هزة أرضية بدولة عربية
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بعد زلزال تركيا.. 150 هزة أرضية بدولة عربية

بعد زلزال تركيا.. 150 هزة أرضية بدولة عربية

بعد زلزال تركيا.. 150 هزة أرضية بدولة عربية
٠٣:٠٥:١٩ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد مرصد الزلازل الأردني، أمس الإثنين،بوقوع  130 هزة أرضية على الأقل، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.

زلزال كارثي ومدمر

من جانبه، قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، إن الزلزال الذي شعر به السكان في الأردن هو الزلزال الأول، وهو قوي جدا وكارثي ومدمر لكنه بعيد عن الأردن.

وأوضح أن الزلزال الأول كان يبعد عن الأردن 600 كلم، أما الزلزال الثاني كان يبعد عن الأردن 680 كلم، حسب “وكالة عمون”.

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ليست هزات ارتدادية

وفي سياق متصل، أوضح نقيب الجيولوجيين الأردنيين، خالد الشوابكة، أن الزلزال الأول تبعه 6 زلازل في مدن وولايات تركية أخرى، وقال إنها زلازل قوية وليست هزات ارتدادية، موضحا أن قوتها كانت بحدود 7 درجات وهي تعتبر مدمرة.

وأشار الشوابكة إلى أن الهزات الارتدادية زادت عن 100 هزة ارتدادية، وهذه الهزات كان لها تأثير مباشر بعد الزلزال الرئيسي، مما أدى إلى كوارث أكثر.

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