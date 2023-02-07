فزعوا لذكر الله.. لبنانيون يركضون بشوارع طرابلس بسبب هزة ارتدادية

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق خروج لبنانيين من مدينة طرابلس اللبنانية، يفزعون إلى الله بالدعاء وطلب الرحمة، جراء هزة ارتدادية.

ذكر الله في الشوارع

وأظهر الفيديو خروج العشرات من اللبنانيين إلى السوارع يهتفون “يا الله.. بسم الله.. الله أكبر”، وغرد متابعون بأن: “لا ينفع لحظة الفزع إلا ذكر الله”.

وتضررت سوريا، المجاورة للبنان، بزلزال مدمر، أودى بما يقرب من 1400 قتيل، فضلا عن الجرحي والمصابين، والخسائر المادية.

اقرأ أيضا:

الصدمة على وجهه.. سوري يرحل مع أبنائه بعد الزلزال

الزلزال يهز وسط تركيا