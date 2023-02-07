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فزعوا لذكر الله.. لبنانيون يركضون بشوارع طرابلس بسبب هزة ارتدادية

فزعوا لذكر الله.. لبنانيون يركضون بشوارع طرابلس بسبب هزة ارتدادية

فزعوا لذكر الله.. لبنانيون يركضون بشوارع طرابلس بسبب هزة ارتدادية
٠٣:٠٢:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق خروج لبنانيين من مدينة طرابلس اللبنانية، يفزعون إلى الله بالدعاء وطلب الرحمة، جراء هزة ارتدادية.

ذكر الله في الشوارع

وأظهر الفيديو خروج العشرات من اللبنانيين إلى السوارع يهتفون “يا الله.. بسم الله.. الله أكبر”، وغرد متابعون بأن: “لا ينفع لحظة الفزع إلا ذكر الله”.

وتضررت سوريا، المجاورة للبنان، بزلزال مدمر، أودى بما يقرب من 1400 قتيل، فضلا عن الجرحي والمصابين، والخسائر المادية.

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الزلزال يهز وسط تركيا

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال هز وسط تركيا ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وتابع المركز أن قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة على مقياس زيختر، بينما قدّر مركز الزلازل الأمريكي شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات.

وأصيب 22 شخصًا بجروح من جرّاء زلزال بقوة 6.1 درجات ضرب شمال غربي تركيا، أواخر نوفمبر، بحسب ما أفادت السلطات التركية والمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

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