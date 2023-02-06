شؤون الحرمين تكرم 23 مشاركاً في برنامج عرض القرآن الكريم

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كرمت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية ثلاثةً وعشرون حافظاً من دولة المغرب، أتموا ختم القرآن الكريم غيباً في برنامج “عرض القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن نافع “، على عدد من مدرسي الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، خلال مدة زيارتهم لمكة المكرمة وتأدية مناسك العمرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية الأستاذ غازي بن فهد الذبياني، أن المشاركين أتموا عرض القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام وصحبة كلام الله -عز وجل- بين جنباته وأروقته، وأن هذا التكريم يستهدف حفظة كتاب الله من ضيوف بيت الله الحرام المشاركين في الحلقات القرآنية بمراجعة وعرض القرآن الكريم، وذلك إكراماً واحتفاءً لوفدٍ أكرمهم الله تعالى بحفظ كتابه الكريم.

تكريم حفظة القرآن الكريم

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وأشار إلى أنه تم استقبال المشاركين بالحفاوة والترحيب، ومن ثم تعريفهم بالبرنامج وضوابط وآليات المشاركة والأوقات والفترات المحددة، وتم إجراء الأختبار القبلي من خلال أسئلة متنوعة تشمل مواضع مختلفه من أجزاء القرآن الكريم بهدف الوقوف على مستويات المشاركين، وقياس القدرة على عرض القرآن كاملاً خلال فترة وجيزة، حيث تم توزيعهم على 30 حلقة موزعه على 6 فترات .

من جانبه أضاف مدير إدارة الحلقات القرآنية الأستاذ عمر المعبدي، أن الإدارة كرمت المجتازين بنسخه من المصحف الشريف، كما وزعت هدايا عينية وشهادات تهنئة، وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإتاحة الفرصة لهم والمشاركة في هذا البرنامج الذي حقق لهم استفادة كبيرة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائمين عليه .

وفي ختام تصريحه أكد المعبدي بأن مثل هذا الاحتفاء والتكريم بمن أكرمهم الله تعالى في حفظ كلامه العزيز، يشجع على فتح باب من أبواب التنافس خاصة وإن كان في كتاب الله تعالى، وأن هذه البرامج والمبادرات التي أقيمت تأتي في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، لإبراز دور ورسالة المسجد الحرام التعليمي والتوجيهي والإرشادي، بما يسهم في تحقيق إثراء التجربة الدينية والثقافية لقاصدي المسجد الحرام.

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