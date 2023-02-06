الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أمريكا تعلن نجاحها في جمع بقايا المنطاد الصيني وقرار صارم بشأن بكين
جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية عن بُعد
شؤون الحرمين تكرم 23 مشاركاً في برنامج عرض القرآن الكريم
هل تشرع صلاة الكسوف عند وقوع الزلازل؟
تشكيل مجلس الاستدامة الاستشاري للاستجابة لتحولات الاقتصادات المُستدامة
الدنمارك وجرينلاند شعروا بالزلزال المدمر

الرئيسية

 /

دولي

 /

أمريكا تعلن نجاحها في جمع بقايا المنطاد الصيني وقرار صارم بشأن بكين

أمريكا تعلن نجاحها في جمع بقايا المنطاد الصيني وقرار صارم بشأن بكين

أمريكا تعلن نجاحها في جمع بقايا المنطاد الصيني وقرار صارم بشأن بكين
٠٢:٥٠:٢٩ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت واشنطن أنها نجحت في جمع بقايا أولية المنطاد الصيني الذي خلق في سماء الولايات المتحدة.

لن يعاد إلى الصين

وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة جمعت بقايا أولية من حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت، موضحاً أن إعادتها إلى الصين أمر غير وارد، حسب “العربية”.

اقرأ أيضا:

بسبب منطاد التجسس.. الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على بكين

من سطح البحر 

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الرئاسة الأمريكية، جون كيربي، إن الفرق المنتشرة قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد “جمعت بعض البقايا من على سطح البحر”.

تحديد موقع الحطام

وبالأمس، عمل غواصون في البحرية الأمريكية على تحديد موقع أجزاء رئيسية من حطام بالون التجسس الصيني الذي أسقطته مقاتلة أمريكية، على بعد ستة أميال قبالة ساحل ساوث كارولينا.

للتجسس على أماكن حساسة

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.

الكلمات الدلالية:
البنتاجون البيت الأبيض المنطاد الصيني جمع بقايا المنطاد الصيني منطاد صيني في أمريكا

مواد ذات صلة

المزيد
سوري لـ«وول ستريت جورنال»: أهالي حلب يفرون من موتٍ لآخر

سوري لـ«وول ستريت جورنال»: أهالي حلب يفرون من موتٍ لآخر

٠٤:٥٤ م، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠١٦
اليمن.. قوات التحالف تدمر منظومة دفاع جوي حوثية من نوع «سام 6»

اليمن.. قوات التحالف تدمر منظومة دفاع جوي حوثية من نوع «سام 6»

٠٥:٤٧ م، السبت، ١٨ أغسطس ٢٠١٨
حريق مروع.. لحظة سقوط قبة مسجد في إندونيسيا

حريق مروع.. لحظة سقوط قبة مسجد في إندونيسيا

٠٨:٢٠ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
بعد بريطانيا وألمانيا.. هولندا تدعو مواطنيها إلى ترشيد “الاستحمام” لهذا السبب

بعد بريطانيا وألمانيا.. هولندا تدعو مواطنيها إلى ترشيد “الاستحمام” لهذا السبب

٠٨:٣٢ ص، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *