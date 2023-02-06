أمريكا تعلن نجاحها في جمع بقايا المنطاد الصيني وقرار صارم بشأن بكين

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أعلنت واشنطن أنها نجحت في جمع بقايا أولية المنطاد الصيني الذي خلق في سماء الولايات المتحدة.

لن يعاد إلى الصين

وقال متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة جمعت بقايا أولية من حطام المنطاد الصيني الذي أسقطته السبت، موضحاً أن إعادتها إلى الصين أمر غير وارد، حسب “العربية”.

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من سطح البحر

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الرئاسة الأمريكية، جون كيربي، إن الفرق المنتشرة قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد “جمعت بعض البقايا من على سطح البحر”.

تحديد موقع الحطام

وبالأمس، عمل غواصون في البحرية الأمريكية على تحديد موقع أجزاء رئيسية من حطام بالون التجسس الصيني الذي أسقطته مقاتلة أمريكية، على بعد ستة أميال قبالة ساحل ساوث كارولينا.

للتجسس على أماكن حساسة

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوية بل كان منطادا أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة.