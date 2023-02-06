جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية عن بُعد
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية (عن بُعد) في أربعة برامج مرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وأكدت جامعة القصيم أن التقديم على البرامج التطبيقية، يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
البرامج المتاحة:
1- إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.
2- التسويق الرقمي.
3- التسويق والمبيعات.
4- المحاسبة العامة.
التفاصيل
أوضحت جامعة القصيم عن تفاصيل التقديم على برامج الكلية التطبيقية (عن بُعد) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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تفاصيل البرامج (PDF): اضغط هنا
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م.
طريقة التقديم:
– أشارت جامعة القصيم إلى أنه يمكن التقديم على برامج الكلية التطبيقية (عن بُعد) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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