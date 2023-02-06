الدنمارك وجرينلاند شعروا بالزلزال المدمر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد الجيولوجي الدنماركي، أمس الاثنين، أن سكان في مناطق بعيدة، مثل جرينلاند، شعروا بالهزات الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

رصد الزلزال

من جانبها، أوضحت عالمة الزلازل، تيني لارسن، أن أجهزة قياس الزلازل في الدنمارك وجرينلاند رصدت بوضوح الهزّات الكبيرة التي ضربت تركيا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، و”الشرق الأوسط”.

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مأساة إنسانية

وخلّف الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر أمس الاثنين، مأساة إنسانية وثقتها العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي أظهرت حجم الدمار الهائل.

يأتي هذا فيما لازالت فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثث الضحايا واستخراج العالقين تحت الأنقاض في منطقة غازي عنتاب، والعديد من المناطق التي تأثرت بفعل الزلزال العنيف.

وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.