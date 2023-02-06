توقعات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية بالحدود الشمالية ومكة المكرمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الحدود الشمالية، ومكة المكرمة، تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار الأتربة المثارة والرياح السطحية، التي تتسبب في شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساء على منطقة الحدود الشمالية، بينما تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم، بمشيئة الله.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تتحول إلى عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.

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