مشهد لم تره من قبل.. زلزال سوريا الأقوى منذ ألف عام (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء سوريون انهيار أرضي لتربة طينية صالحة للزراعة والتي تكشف حجم الدمار الذي خلفه زلزال سوريا الذي ضرب جنوب تركيا أيضا فجر أمس الإثنين.

حجم الخسائر:

ويظهر الفيديو حفرة عميقة في الأرض بسبب الزلزال، حيث علق أحد النشطاء قائلا :” الزلزال الذي ضرب سوريا هو الأقوى منذ ألف عام بعد زلزال حلب عام ١١٣٨ م والذي قضى على ثلثي المدينة”.

وأضاف :”لدينا ٣٠٠٠ مدني مازالوا أحياء تحت الأنقاض، إضافة إلى هدم ٧٠٠ منزل، ما يعني أن هناك ٤٠٠٠ شخص سيبيتون في العراء تحت الثلج والمطر”.

إنقاذ طفل مولود:

وعن حجم الكارثة التي خلفها الزلزال، تداول نشطاء سوريون صورة للطفل الذي ولد في حي جنديرس، وفارقته أمه مع عائلتها بعد أن وضعته في اللحظات الأخيرة من حياتها بسبب الزالزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونشر الصورة الناشط السوري عمر مدنية وعلق عليها بالقول :” هذا الطفل الذي ولدته أمه تحت أنقاض منزلها الذي دمره الزلزال، الأم ماتت وبقي الطفل حي جنديرس بسوريا.

وكان مدنية قد نشر مقطع فيديو يوثق لحظة ولادة الطفل، وعلق على الواقعة النادرة قائلا :” أم مهجّرة من دير الزور تلد طفلها ثم تموت مع عائلتها بأكملها في جنديرس ريف في حلب جرّاء الزلزال”.

إنقاذ طفل آخر:

وفي ذات السياق كتب الله النجاة للطفل السوري الذي ظهر معلقا في في الأنقاض في محافظة إدلب السورية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

وظهر أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل بعد أن ظل عالقا لساعات في الأنقاض وتم تداول صوره بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد رواد تويتر على عملية إنقاذ الطفل بالقول :” نبشركم من مصدر سوري رسمي” الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو عالق في الأنقاض بسبب الزلزال تم إنقاذه ولله الحمد”.

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