بعد وفاة العاملة الفلبينية.. مطالب مشددة من الفلبين للكويت لضمان أمن رعاياها

تواصل- فريق التحرير

طالب مسؤولون فلبينيون الكويت بإقرار ضمانات كافية لمنع الجرائم والتجاوزات بحق العمالة الفلبينية بالبلاد.

وبحسب ما ذكرته صحف ومواقع فلبينية كانت الكويت قد اتخذت إجراءات قانونية بحق مرتكب جريمة القتل التي راحت ضحيتها العاملة المنزلية جوليبي رانارا وأحيل المتهم إلى القضاء.

وأوضحت أن الأمر يتطلب المزيد من الضمانات والضوابط لحماية الرعايا الفلبينيين.

وفي التفاصيل فقد دعت النائبة في حزب العمال الفلبينيين في الخارج ماريسا ماجسينو إلى مراجعة 25 اتفاقية عمل ثنائية وقعتها الفلبين مع الكويت ودول الخليج وبلدان أخرى.

مطالب فلبينية:

وأضافت ماجسينو أن معظم اتفاقيات العمل تفتقر إلى:

-أحكام صريحة تتعلق بالضمان الاجتماعي.

– المساواة في المعاملة.

– الإعادة إلى الوطن.

– البروتوكولات التي تنظم التحقيق.

– الملاحقة القضائية في الجرائم الجنائية المرتكبة ضد العمال الفلبينيين.

كما نوهت أن هناك دولًا رائدة في حماية العمالة، مثل سنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وبروناي وسلطنة عمان التي ليس لدى الفلبين اتفاقيات عمل معها.

وبعد وفاة جوليبي رانارا وهي آخر العاملين في الفلبين الذين قُتلوا أثناء العمل في الكويت، دعا أعضاء مجلس الشيوخ إما إلى:

-فرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت.

– مراجعة اتفاقية العمل المبرمة معها.

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