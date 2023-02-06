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اختراق حسابات مسؤولين ومؤسسات ومستشفيات في أمريكا
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اختراق حسابات مسؤولين ومؤسسات ومستشفيات في أمريكا

اختراق حسابات مسؤولين ومؤسسات ومستشفيات في أمريكا

اختراق حسابات مسؤولين ومؤسسات ومستشفيات في أمريكا
١٢:١٠:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن اختراق حسابات مسؤولين ودبلوماسيين ومؤسسات ومستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الحربي، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “إن حساب تويتر لأكبر دبلوماسي أمريكي في مجال الأمن السيبراني ويدعى “نيت فايك”، تعرض للاختراق.

اختراق حسابات في أمريكا

وأضاف الحربي، في تغريدة أخرى أن الهجوم السيبراني والاختراق الأمني أجبر مستشفى أمريكي كبير على إلغاء العمليات الجراحية.

وتابع “تعرض مشغل مستشفى فلوريدا، تالاهاسي ميموريال للرعاية الصحية (THM)، لهجوم إلكتروني، مما أجبر المنظمة على إلغاء العمليات الجراحية والعودة إلى الورق.

وختم سالم الحربي بقوله “مصيرنا نرجع للورق والمواعيد الورقية وتسليم يد بيد”.

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التحقق من أي رابط

وفي وقت سابق، نصح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي بعدم فتح أي رابط أو برنامج إلا بعد التحقق من عدم احتوائه على أي فيروسات، أو برامج ضارة.

وقال الهادي، عبر حسابه في “تويتر: “إذا وذلك رابط لكن تخاف أن يكون هذا الرابط غير آمن أو تهكير وفيروسات وحاب تتأكد منه عليك بهذا البرنامج NORTON”.

وأضاف عبدالرحمن الهادي، أنه بعد وضع الرابط في المكان المخصص له والضغط على OK يتم التحقق من خلال البرنامج من صحة الروابط وعدم احتوائها على أي مواد أو برامج ضارة.

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اختراق حسابات تويتر تويتر دبلوماسي أمريكي سالم الحربي هاكرز

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