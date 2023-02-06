تدريب لحملة الثانوية بمعهد الخطوط الحديدية

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) عبر موقع تويتر، عن فتح باب التسجيل (للجنسين) في شركة الخطوط الحديدية السعودية – سار، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن 80%

لا تقل درجة اختبار القدرات العامة (قياس) عن 70%

أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 23 عاماً.

أن يكون المتقدم لائق طبياً. أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

الطلبات:

في حال تم استدعائك لإختبار القبول، يجب توفير المتطلبات التالية:

أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل –

مختومة وصورة منها.

نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس)

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مجالات التوظيف:

قيادة القطارات.

صيانة القاطرات والعربات.

صيانة البنية التحتية.

الإتصالات والإشارات والتحكم.

موعد التدريب:

يوم الأحد بتاريخ 1444/09/11هـ الموافق 2023/04/02

المزايا:

التوظيف مباشرة عند القبول في الشركة السعودية للخطوط الحديدة (سار).

الحصول على كافة مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي وإجازة سنوية مدفوعة التكاليف.

الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى / 3000 ريال للمدة المتبقية.

مدة التدريب (سنتين ونصف)

سنتين دراسة في مقر معهد سرب. ستة أشهر تدريب على رأس العمل (مقر العمل).

طريقة التقديم:

أوضح المعهد، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – ( اضغط هنا ).