حريق هائل يلهتم معبدا بوذيا في أستراليا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

شبّ حريق هائل في معبد بوذي في ملبورن الأسترالية مساء الأحد 5 فبراير، والذي أسفر عن أضرار بالغة بالمعبد.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أنه تم إجلاء حوالي 30 شخصا من منطقة الحريق ولم ترد أنباء عن أي إصابات.

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله حجم الدمار الذي طال المعبد، وكيف تتطاير السنة النيران منه بعد اندلاع الحريق.

سرقة معبد هندوسي:

وفي وقت سابق نشرت صحيفة “هندوستان تايمز”، فيديو وثقته كاميرا مراقبة بأحد المعابد الهندوسية بولاية ماهاراشترا، لشاب قام بالاستيلاء على صندوق التبرعات داخل المعبد.

وبعد فحص لقطات كاميرا مراقبة المعبد، قالت الشرطة إن المتهم اقتحم المعبد، وسرق صندوق النقود الذي يحتوي على نحو 1000 روبية، أي نحو 13.4 دولار.

وبعد انتشار المقطع حينها على وسائل التواصل الاجتماعي، توصلت الشرطة إلى هوية الشاب، وتم إلقاء القبض عليه واسترداد الأموال المسروقة.

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