الصدمة على وجهه.. سوري يرحل مع أبنائه بعد الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمواطن سوري يحتضن أولاده فوق شاحنة، ويخرج بعد هدم منزله بفعل الزلزال المدمر.

ملامح الصدمة على وجهه

وأظهرت الصورة التي تداولها رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، رجل سوري يحمل أولاده على شاحنة، وملامح الصدمة بادية على وجهه، بعد تهدم منزله.

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تضامن المملكة

وتتابع المملكة عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من جمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ارتفاع أعداد الضحايا

ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في وقت مبكر اليوم إلى 1014قتيلاً في تركيا و810 قتيلاً في سوريا، وفقًا لأحدث حصيلة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطورائ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية إلى 1014 شخصًا، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، بحسب وسائل إعلام تركية.