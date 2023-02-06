جوجل تعمل على متصفح متطور لهواتف آبل

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تعمل شركة جوجل على تطوير متصفح بمواصفات قياسية لهواتف آبل، تختلف عن المتصفحات التقليدية المعروفة.

وتفصيلا، أعلن مطورو كروميوم من جوجل أنهم يعملون على متصفح ويب تجريبي لنظام iOS من شأنه كسر قيود محرك متصفح آبل. ويستخدم المتصفح التجريبي، الذي يتم متابعته بنشاط من قبل المطورين، محرك غوغل بلينك “Google Blink”.

ووفقا لقواعد “متجر التطبيقات” من آبل، فإن تطبيقات المتصفح على iOS يجب أن تستخدم محرك متصفح ويب كيت “WebKit” الخاص بها.

مواصفات المتصفح الجديد

ووفقا لخبراء التقنية، فإن هذا يعني أنه في حين أن متصفحات مثل كروم و إيدج مبنية على كروميوم على نظامي macOS و ويندوز، فإن نظراءها من المتصفحات في iOS مجبرة على استخدام ويب كيت من آبل، مما يجعلها تعمل بشكل مشابه لمتصفح سافاري.

ويبدو التطبيق وكأنه بداية بناء متصفح بديل، ولكنه لا يزال يفتقد بعض الميزات الرئيسية في هذه المرحلة المبكرة.

وتؤكد جوجل أن التطبيق هو مجرد نموذج أولي تجريبي يهدف إلى فهم جوانب معينة من الأداء على iOS، و لن يكون متاحاً للمستخدمين قريباً.

ويوضح الخبراء، أن مشروع متصفح iOS التجريبي من جوجل قد يكون علامة على أن الشركة تتوقع تغييرات في قواعد النظام الأساسي لشركة آبل.

ومن المتوقع أن يكون مشروع جوجل بداية في تطوير متصفح قائم على محرك “بلينك” لنظام iOS في المستقبل، وفق ما أورد موقع ماك رومرز الإلكتروني.

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