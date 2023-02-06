5 مؤشرات خطيرة للإصابة بمرض السرطان لدى الشباب

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حذرت دراسات حديثة من خطورة بعض المؤشرات لإصابة الشباب صغار السن بمرض السرطان شديد الخطورة.

وأوضحت الأبحاث أن أقل من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يمكنهم التعرف بشكل صحيح على أي من العلامات التحذيرية الرئيسية للسرطان لدى الشباب.

وفيما يلي أهم المؤشرات التي قد تدل على الإصابة بالسرطان لدى الشباب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية:

– التعب والشعور بالإرهاق

يستخدم السرطان العناصر الغذائية لجسمك للنمو والتقدم، لذلك فإنه يمنع هذه العناصر الغذائية من تغذية الجسم، وهذا غالباً ما يؤدي إلى الشعور بالتعب الشديد.

– الشعور بالألم المستمر

مع تقدمنا في السن، من الشائع أكثر أن نعاني من الأوجاع والآلام، ولكن الألم غير المبرر أو المستمر في أي مكان في الجسم يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة، كما يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

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– مشاكل وتغيرات في الثدي

يُنصح بفحص حجم الثديين والبحث عن أي نتوءات فيهما، وكذلك تفحص منطقة تحت الإبطين وعظم الترقوة. وعند وجود أي تغيرات أو اكتشاف أي نتوءات أو كتل غير طبيعية يجب استشارة الطبيب على الفور.

– ظهور الشامات بالجسم

يمكن أن تحتوي الشامات على خلايا سرطانية، وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتفقد الشمات في الجسم وملاحظة التغيرات التي قد تطرأ عليها مثل عدم تناسقها وتغير حدودها ولونها، أو تغير قطرها وارتفاعها، أو نموها بمرور الوقت.

– تغيرات في وزن الجسم

إذا كان الإنسان يتبع نظاماً غذائياً فإن فقدان الوزن نتيجة طبيعية لذلك، ولكن إذا كان فقدان الوزن طارئاً، فإن ذلك قد يكون علامة تحذيرية لشيء أكثر خطورة.

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