شاهد.. خروج 4 أحياء من تحت الأنقاض في زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تداولته القنوات التركية لحظة قيام فرق الإنقاذ بإخراج 4 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض بعدما انهار منزلهم في مدينة غازي عنتاب جراء الزلزال المدمر.

وأسفر الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية اليوم الإثنين ما يزيد عن 2500 قتيل في البلدين حتى اللحظة.

ويظهر الفيديو قيام الأهالي المتطوعين بإخراج الأطفال واحدا تلو الآخر من تحت الأنقاض.

إنقاذ طفل:

وفي ذات السياق كتب الله النجاة للطفل السوري الذي ظهر معلقا في في الأنقاض في محافظة إدلب السورية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

وظهر أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل بعد أن ظل عالقا لساعات في الأنقاض وتم تداول صوره بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد رواد تويتر على عملية إنقاذ الطفل بالقول :” نبشركم من مصدر سوري رسمي” الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو عالق في الأنقاض بسبب الزلزال تم إنقاذه ولله الحمد”.

أعداد الضحايا:

وكان نائب الرئيس التركي قد أعلن أن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر وصل إلى 1541 قتيلا.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وكان رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور”علي أرباش” قد دعا للتجمع في كافة مساجد تركيا بعيد صلاة المغرب لرفع الدعاء وقراءة القرآن الكريم والصلاة وذلك على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة اليوم الإثنين.

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