الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. خروج 4 أحياء من تحت الأنقاض في زلزال تركيا
الكويت تقرر حل جهاز الأمن الوطني
أهم 10.. كارثة إنسانية تضرب تركيا وسوريا وولي العهد يؤكد وقوف المملكة بجوار أنقرة
عمرها 3 آلاف عام.. انهيار قلعة غازي عنتاب في تركيا جراء الزلزال المدمر (فيديو)
شاهد.. أجواء الربيع في تبوك بعد هطول الأمطار
“يخرج الحي من الميت”.. تلد طفلها وتفارق الحياة في زلزال سوريا (فيديو)

الرئيسية

 /

دولي

 /

شاهد.. خروج 4 أحياء من تحت الأنقاض في زلزال تركيا

شاهد.. خروج 4 أحياء من تحت الأنقاض في زلزال تركيا

شاهد.. خروج 4 أحياء من تحت الأنقاض في زلزال تركيا
١١:٠٠:٠٣ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

وثق مقطع فيديو تداولته القنوات التركية لحظة قيام فرق الإنقاذ بإخراج 4 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض بعدما انهار منزلهم في مدينة غازي عنتاب جراء الزلزال المدمر.

وأسفر الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية اليوم الإثنين ما يزيد عن 2500 قتيل في البلدين حتى اللحظة.

ويظهر الفيديو قيام الأهالي المتطوعين بإخراج الأطفال واحدا تلو الآخر من تحت الأنقاض.

إنقاذ طفل:

وفي ذات السياق كتب الله النجاة للطفل السوري الذي ظهر معلقا في في الأنقاض في محافظة إدلب السورية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

وظهر أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل بعد أن ظل عالقا لساعات في الأنقاض وتم تداول صوره بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد رواد تويتر على عملية إنقاذ الطفل بالقول :” نبشركم من مصدر سوري رسمي” الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو عالق في الأنقاض بسبب الزلزال تم إنقاذه ولله الحمد”.

أعداد الضحايا:

وكان نائب الرئيس التركي قد أعلن أن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر وصل إلى 1541 قتيلا.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.
كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وكان رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور”علي أرباش” قد دعا للتجمع في كافة مساجد تركيا بعيد صلاة المغرب لرفع الدعاء وقراءة القرآن الكريم والصلاة وذلك على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة اليوم الإثنين.

 

اقرأ أيضا

“اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك”.. ظواهر غير مسبوقة تضرب العالم آخرها زلزال تركيا

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا تركيا الآن زلزال الآن زلزال تركيا اليوم زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن عاجل تركيا لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
بيان عاجل من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن “جدري القرود”.. ما الأمر؟

بيان عاجل من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن “جدري القرود”.. ما الأمر؟

٠٦:٣٦ م، الجمعة، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
هزت الصعيد.. إعدام 9 مصريين لقتلهم 11 شخصًا في جريمة ثأر

هزت الصعيد.. إعدام 9 مصريين لقتلهم 11 شخصًا في جريمة ثأر

١٠:٢١ م، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢
فرنسا تتوقع حربا طويلة المدى في ليبيا

فرنسا تتوقع حربا طويلة المدى في ليبيا

١١:٥٥ م، الأحد، ١٧ أبريل ٢٠١١
القضاء الألماني يحقق في صور مروعة للتعذيب بسوريا

القضاء الألماني يحقق في صور مروعة للتعذيب بسوريا

١٢:١٧ ص، السبت، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *