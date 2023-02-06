أهم 10.. كارثة إنسانية تضرب تركيا وسوريا وولي العهد يؤكد وقوف المملكة بجوار أنقرة

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

أكبر كارثة منذ 85 عامًا.. دمار هائل في تركيا بسبب الزلزال(فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو، الأثار المدمرة للزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا فجر اليوم، وامتددت توابعه إلى سوريا والدول المحيطة.. المزيد هنا

عاجل.. تركيا تُحذر: الزلزال ينذر بخطر تسونامي وأخطرنا 14 دولة بذلك

قال رئيس مرصد الزلازل في تركيا: إن الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا ينذر بخطر تسونامي في المحافظات الساحلية وأخطرنا 14 دولة بذلك.. المزيد هنا

كل ما تريد معرفته عن زلزال تركيا.. 10 معلومات تلخص ما جرى

هز زلزال عنيف، فجر اليوم الاثنين، جنوب شرقي تركيا، شعر به سكان العديد من الدول المجاورة، وتسبب في سقوط.. المزيد هنا

بيان عاجل من سفارة المملكة في تركيا بشأن زلزال كهرمان ماراش

أصدرت سفارة المملكة في تركيا، بيانًا عاجلًا بشأن الزلزال الذي وقع فجر اليوم، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.. المزيد هنا

بعد الزلزال.. توقعات بتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول وفيضانات شرق المتوسط

عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تقلبات جوية في منطقة شرق المتوسط.. المزيد هنا

بيان عاجل من المساحة الجيولوجية حول مدى تأثر المملكة بزلزال تركيا

قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، إن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا.. المزيد هنا

12 عائلة سورية تحت الأنقاض ولا تجد من ينقذها

أعلن أحد الناجين، أن 12 عائلة لازالت تحت أنقاض أحد المنازل التي تعرضت للانهيار جراء .. المزيد هنا

ارتفاع أسعار النفط .. و”أرامكو” تستعد لرفع سعر “بيع الخام”

وأصلت أسعار النفط الخام تحقيق مكاسبها مع التفاؤل حيال تنامي الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري.. المزيد هنا

بعد الزلزال المدمر.. مقطع مؤثر لأب سوري يودّع طفله الرضيع بعد انتشاله من تحت الأنقاض

وثق مقطع فيديو مشاهد مؤثرة لأب سوري يودّع طفله الرضيع بعد انتشاله من تحت الأنقاض، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين.. المزيد هنا

تحذير عاجل من سفارة المملكة في واشنطن لجميع المواطنين

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن، بيانًا إلحاقيًا لما سبق نشره من السفارة، نظرا لما تم رصده من حالات احتيال متكررة.. المزيد هنا