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عمرها 3 آلاف عام.. انهيار قلعة غازي عنتاب في تركيا جراء الزلزال المدمر (فيديو)
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عمرها 3 آلاف عام.. انهيار قلعة غازي عنتاب في تركيا جراء الزلزال المدمر (فيديو)

عمرها 3 آلاف عام.. انهيار قلعة غازي عنتاب في تركيا جراء الزلزال المدمر (فيديو)

عمرها 3 آلاف عام.. انهيار قلعة غازي عنتاب في تركيا جراء الزلزال المدمر (فيديو)
٠٩:٥٤:٣٠ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب زلزال تركيا المدمر في انهيار قلعة غازي عنتاب الأثرية التي يعود تاريخها لأكثر من 3 آلاف عام.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال فجر الإثنين مناطق في تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.

كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

حصيلة ضحايا زلزال سوريا وتركيا

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 1651 شخصا وأكثر من 11 ألف مصاب حتى الآن.

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وفي سوريا، ارتفع إلى 810 قتلى عدد الضحايا في عموم سوريا (مناطق النظام والمعارضة).

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة، 1315 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

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380 قتيلاً في مناطق المعارضة

من جانبه، أفاد الدفاع المدني السوري في المناطق الخاضعة للمعارضة، أن عدد الضحايا في شمالي غربي سوريا بلغ 380 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 1000.

وأشار إلى أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود مئات العائلات تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة لانتشالهم والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ.

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