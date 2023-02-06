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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي
٠٩:٢٥:٢٢ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، قدّم خلاله التعازي لفخامته ولشعب تركيا الشقيق وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له الجمهورية التركية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا سموه – حفظه الله – وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

وأعرب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة، مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب.

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