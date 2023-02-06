الكويت تقرر حل جهاز الأمن الوطني

تواصل – فريق التحرير:

قررت الكويت، اليوم الاثنين، حل جهاز الأمن الوطني، وتفكيكه، وإعادة دمجه مرة أخرى في وزارة الداخلية.

إلغاء أجهزة حكومية

وحسب “القبس”، قالت مصادر حكومية بعض الأجهزة الحكومية سيتم إلغاؤها أو دمجها خلال الفترة المقبلة.

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قبول استقالة الحكومة

وفي 26 من يناير الماضي، أصدر أمير الكويت، أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

نص الأمر:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 5 أكتوبر 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

– وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،

– وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

ونص القرار على أن تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.