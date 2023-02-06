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الأتراك يفزعون إلى الصلاة وقراءة القرآن بسبب الزلزال المدمر

الأتراك يفزعون إلى الصلاة وقراءة القرآن بسبب الزلزال المدمر

الأتراك يفزعون إلى الصلاة وقراءة القرآن بسبب الزلزال المدمر
٠٨:٥٦:٥١ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

دعا رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور”علي أرباش” للتجمع في كافة مساجد تركيا بعيد صلاة المغرب لرفع الدعاء وقراءة القرآن الكريم والصلاة وذلك على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة اليوم الإثنين.

كما علق أحد النشطاء من تركيا قائلا :” مساجد تركيا تصدح بالتكبيرات الآن في جميع أنحاء البلاد تضرعاً إلى خالق الأكوان.. ماحصل بزلزال ترکیا شئ تشيب منه الرؤوس آلاف الشهداء والمصابين.. البلاد منكوبة”.

موعظة بليغة:

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر من قلب الأحداث في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش فجر اليوم الإثنين.

وظهر في المقطع شاب سوري يتحدث عن الأحداث التي تلت الزلزال والعبرة والعظة من قلب الأحداث الأليمة التي ألمت به وبأقرانه السوريين والأتراك في كهرمان مرعش.

وقال الشاب “الساعة 5 صباحاً ضرب الزلزال البلاد، لا نخاف من الموت الذي صار بكهرمان مرعش، ولكن ما يحز في قلبي، أننا كنا كلنا سواسية الذي كان يسكن القصور الآن يسكن الشارع، مثله مثلنا”.

نجاة طفل:

فيما كتب الله النجاة للطفل السوري الذي ظهر معلقا في في الأنقاض في محافظة إدلب السورية، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.
وظهر أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل بعد أن ظل عالقا لساعات في الأنقاض وتم تداول صوره بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلق أحد رواد تويتر على عملية إنقاذ الطفل بالقول :” نبشركم من مصدر سوري رسمي” الطفل الذي ظهر في الفيديو وهو عالق في الأنقاض بسبب الزلزال تم إنقاذه ولله الحمد”.

أعداد الضحايا:

وكان نائب الرئيس التركي قد أعلن أن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر وصل إلى 1541 قتيلا.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.
كما أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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