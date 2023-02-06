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أمين أوبك: خفض إنتاج النفط الجماعي في أكتوبر خطوة صحيحة

أمين أوبك: خفض إنتاج النفط الجماعي في أكتوبر خطوة صحيحة

أمين أوبك: خفض إنتاج النفط الجماعي في أكتوبر خطوة صحيحة
٠٨:٥٩:٢٥ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتبر الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر كان خطوة صحيحة.

دور تاريخي لأوبك

وقال الغيص، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة بالهند، اليوم الاثنين، إن تحالف أوبك + لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

وتابع: “نعتقد أن هناك ثقة كبيرة في مجموعة أوبك + وقراراتها حيث أثبتنا مرارا استعدادنا للتحرك بشكل فوري والاستجابة للطبيعة الديناميكية للسوق بحسب رويترز ، و”الاقتصادية”.

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أوبك لا تتحكم في أسعار النفط 

وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا صحة للأقاويل بأن تحالف أوبك+ أو أن منظمة أوبك نفسها يتحكمان في أسعار النفط.

وأضاف وزير الطاقة، خلال افتتاح المؤتمر العالمي الـ44 لاقتصاديات الطاقة في الرياض، أن المملكة ملتزمة أمام العالم بإثبات جديتها في خفض الانبعاثات الكربونية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “لدينا أقل تكلفة لإنتاج الطاقة المتجددة وعليه ستكون لدينا أقل تكلفة لإنتاج الهيدروجين”.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط إنتاج النفط منظمة أوبك هيثم الغيص

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