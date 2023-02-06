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“يوم يفر المرء من أخيه”.. موعظة بليغة من قلب زلزال تركيا المدمر (فيديو)
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“يوم يفر المرء من أخيه”.. موعظة بليغة من قلب زلزال تركيا المدمر (فيديو)

“يوم يفر المرء من أخيه”.. موعظة بليغة من قلب زلزال تركيا المدمر (فيديو)

“يوم يفر المرء من أخيه”.. موعظة بليغة من قلب زلزال تركيا المدمر (فيديو)
٠٧:٥٤:٠٨ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر من قلب الأحداث في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش فجر اليوم الإثنين.

وظهر في المقطع شاب سوري يتحدث عن الأحداث التي تلت الزلزال والعبرة والعظة من قلب الأحداث الأليمة التي ألمت به وبأقرانه السوريين والأتراك في كهرمان مرعش.

وقال الشاب “الساعة 5 صباحاً ضرب الزلزال البلاد، لا نخاف من الموت الذي صار بكهرمان مرعش، ولكن ما يحز في قلبي، أننا كنا كلنا سواسية الذي كان يسكن القصور الآن يسكن الشارع، مثله مثلنا”.

موعظة من قلب الأحداث الأليمة

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وتابع الشاب “تب  إلى الله، وارجع لربك، وأصلح ما بينك وبين إخوانك، الله قادر في ثانية يقلب الأرض، 10 ثواني فقط جعلت الناس كلها تفر هاربة بحياتها.. (يوم يفر المرء من أخيه)”.

وأضاف الشاب والدموع تنهمر من عينه من هول المشهد : “لن تأخذ شيئا معك، لن تُخلد في هذه الدنيا سترجع إلى يوم الحساب، صفي نيتك وصفي قلبك، وأصلح ما بينك وبين أهلك وناسك.. كلنا راحلون ولن نترك إلا الأثر الصالح خلفنا.. فتب إلى الله فكلنا راحلون”.

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