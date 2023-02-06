الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“يوم يفر المرء من أخيه”.. موعظة بليغة من قلب زلزال تركيا المدمر (فيديو)
“الحمادي” يحذر: هكذا تجعل شخصًا يتكلم بصوتك نيابة عنك وكأنه أنت! (فيديو)
تحذير عاجل من سفارة المملكة في واشنطن لجميع المواطنين
نهاية سعيدة للطفل الذي ظهر معلقا في الأنقاض بسبب الزلزال المدمر
الكويت ترسل طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من منطقة الزلازل في تركيا
“هيئة المواصفات” تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تحذير عاجل من سفارة المملكة في واشنطن لجميع المواطنين

تحذير عاجل من سفارة المملكة في واشنطن لجميع المواطنين

تحذير عاجل من سفارة المملكة في واشنطن لجميع المواطنين
٠٧:٤٥:٢٤ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن، بيانًا إلحاقيًا لما سبق نشره من السفارة، نظرا لما تم رصده من حالات احتيال متكررة.

اتصالات ورسائل

وأوضح البيان، أنه :” تعرض لها مواطنون عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في السفارة”.
وتابع البيان، أنهم يستخدمون :” برامج إلكترونية تظهر بأن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو رقم الملحقية الثقافية بواشنطن أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة ويقومون بطلب تحويل مبالغ مالية”.

وأضافت السفارة في البيان:” في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بتحويلهم الى الجهات الأمنية بالولايات المتحدة أو الملاحقة الدولية”.

تحذير السفارة

‏واستطرد البيان :” تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام ان هذه المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة من السفارة أو الملحقية الثقافية، رغم ظهور الأرقام الهاتفية والعناوين الخاصة بها، مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية وبرامج إلكترونية لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الاموال بطرق غير مشروعة”.

مشاكل وهمية

وتابعت:” وذلك بإيهام المواطنين بوجود مشاكل ضدهم بسبب شهادات دراسية أو دورات حصلوا عليها من جامعة عن بعد، أو تصديق الشهادات الجامعية أو طلب إلغاء منحة دراسية، وأن عليهم دفع مبالغ مالية لحسابات خارج المملكة لتوثيق شهاداتهم أو التصديق عليها، أو لتعديل وضعهم القانوني، أو توكيل محام عن طريقهم أو غير ذلك من الأسباب الوهمية الأخرى التي قد يزعمونها في المستقبل”.

لا تطلب تحويلات مالية

‏كما تؤكد السفارة أنها لا تقوم بالطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية لها أو لأي جهة أخرى في أي حال من الأحوال، وأن دورها هو تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للاختصاصات المحددة في حال طلب الخدمة من المواطنين السعوديين عبر الأقسام والقنصليات التي تتبع السفارة.

أخذ الحيطة والحذر

وتهيب السفارة بالمواطنين في المملكة و الولايات المتحدة الأمريكية اخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة وتجاهلها وعدم تحويل أي مبلغ مالي لهم. كما أن السفارة تعمل مع الجهات المسؤولة عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق في هذه المحاولات وحماية حقوق المواطنين.

اقرأ أيضا

صراع جديد بين واشنطن وبكين.. من المسؤول؟

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية حالات إحتيال سفارة المملكة بواشنطن واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
«الوزراء» يوافق على ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي

«الوزراء» يوافق على ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي

١٢:١٩ ص، الثلاثاء، ١٣ يونيو ٢٠١٧
«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

«العمل» تُطلق مبادرة «الأولوية لهم».. تعرف على المستفيدين منها

٠٩:٥٠ ص، الأثنين، ١٥ أبريل ٢٠١٩
آخر خطابات الأمير الفيصل.. رسالة حازمة لـ«الحوثيين» ودموع على الملك الراحل (فيديو)

آخر خطابات الأمير الفيصل.. رسالة حازمة لـ«الحوثيين» ودموع على الملك الراحل (فيديو)

١٢:٢٠ ص، الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠١٥
وزير الصناعة: لدينا الكثير من الموارد غير المستغلة.. وبهذه الطريقة نستطيع تحقيق أهدافنا

وزير الصناعة: لدينا الكثير من الموارد غير المستغلة.. وبهذه الطريقة نستطيع تحقيق أهدافنا

٠٧:٤٣ م، الجمعة، ١١ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *