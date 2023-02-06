“الحمادي” يحذر: هكذا تجعل شخصًا يتكلم بصوتك نيابة عنك وكأنه أنت! (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني والمتهم بنشر المعرفة التقنية عبدالعزيز الحمادي من خطورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليد الأصوات.

وقال الحمادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يمكن عدد كبير من المقاطع التي تراها اليوم أو مستقبلاً في الأصل هي غير حقيقية!”.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن سبب ذلك أنه بإمكانك استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل شيء مصطنع واقع حي ويصعب تفرّق بينه وبين المصنوع أو الافتراضي.

ونشر الحمادي رابط خدمة يمكن من خلالها تقليد صوت شخص معين ولا يمكن التفرقة بين التقليد والصوت الأصلي، موضحا أن التقنية تدعم العديد من اللغات ومنها اللغة العربية.

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن تجربة هذه الخدمة من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

اقرأ أيضا:

الحمادي: كيف تحمي طفلك من خطر اليوتيوب؟ (فيديو)

حماية الطفل من أخطار الإنترنت

كشف الخبير التقني، عبد العزيز الحمادي، عن عدة خطوات لحماية الأطفال من خطر الإنترنت واليوتيوب ومشاهدة بعض المشاهد التي لا ينبغي لمن في مثل سنه مشاهدتها.

وبين الحمادي للآباء والأمهات الطرق التي بإمكانهم عملها حتى لا يستطيع أطفالهم مشاهدة إلا مقاطع معينة هم من يحددونها، ولا يستطيع مشاهدة غيرها أبداً!

وحذر الحمادي من احتواء اليوتيوب على كثير من المقاطع التي لا تتناسب أبدًا مع عقلية الطفل.

اقرأ أيضا:

“الحمادي” يوضح أكثر الوظائف التقنية طلباً في المملكة خلال 8 أعوام قادمة